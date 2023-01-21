الرئيس تبون يأمر بالتكفّل الفوري بالحالة الصحية للطفلة ميليسا

بعد نداء رفعته عائلتها لتمكينها من العلاج في الخارج، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، بالتكفّل الفوري بحالة الطفلة ميليسا التي تعاني من قصور كلوي حادّ.

وحسب ما أكده الهلال الأحمر الجزائري في منشور على فيسبوك، ستنقل ميليسا لمباشرة العلاج في الخارج، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية.

ولقيت الحالة الصحية للطفلة ميليسا، ذات الـ9 سنوات، تضامنا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمّ تداول مقطع فيديو تطلب فيه الفتاة التي تخضع للعلاج بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، تسهيل تنقّلها لإجراء عملية في الخارج.