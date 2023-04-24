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الرئيس تبون يأمر بتمكين 2000 مواطن فوق 70 سنة من أداء الحجّ
الجزائر
بعد أن سجّلوا في القرعة أكثر من 10 مرات

الرئيس تبون يأمر بتمكين 2000 مواطن فوق 70 سنة من أداء الحجّ

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يأمر بتمكين 2000 مواطن فوق 70 سنة من أداء الحجّ
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الحج

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، بتمكين 2000 مواطن جزائري تفوق أعمارهم 70 سنة، من أداء فريضة الحجّ، بعد مشاركتهم في القرعة أكثر من 10 مرات.

ويهدف هذا الإجراء، حسب بيان للرئاسة، إلى “منح فرصة أداء فريضة الحج للمواطنين الذين بلغوا 70 سنة فما فوق، والذين شاركوا 10 مرات فأكثر في القرعة، خلال المواسم السابقة”.

وسيستفيد من العملية 2000 مواطن، من الفئة المذكورة، حيث سيتنقلون لأداء شعيرة الحجّ ضمن حصة الجزائر لموسم 1444 هـ / 2023م.

ووافق مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، على تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار، بدلا من 850 ألف دينار المطبّقة في السنة الماضية.

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