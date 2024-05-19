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الرئيس تبون يأمر بدراسة إمكانية رفع منحة الطلبة في بعض التخصصات

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يأمر بدراسة إمكانية رفع منحة الطلبة في بعض التخصصات
وكالة الأنباء الجزائرية
الرئيس تبون أثناء زيارته للقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد "عبد الحفيظ إحدادن" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، الأحد 19 ماي 2024.

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد 19 ماي، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار يخص الشباب والطلبة دون إشراكهم فيه.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فخلال إشرافه بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد “عبد الحفيظ إحدادن” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ68 لليوم الوطني للطالب، قال الرئيس تبون أنه “لن يكون هناك أي قرار يخص الشباب والطلبة دون إشراكهم فيه وموافقة المجلس الأعلى للشباب”، كما أشار إلى أنه “يسهر شخصيا على هذا الأمر”.

الرئيس تبون أضاف كذلك أثناء رده على انشغالات الطلبة أنه سيتم “إعادة النظر في كثير من الأمور التي تخص الطالب والجامعة، وذلك بالتشاور مع الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وتنظيمات طلابية”، مشددا على أن “العهد الذي كانت فيه الإدارة تفرض قراراتها على الباحثين والطلبة قد ولى”.

الرئيس عبد المجيد تبون أشار كذلك إلى أن الامتياز في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي “أمر مهم” وأن “كل تفوق لا بد له من حوافز خاصة”.

كما أمر رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل مع كافة مؤسسات القطاع من أجل “دراسة التحفيزات المتعلقة ببعض التخصصات العلمية وإمكانية رفع منحة الطلبة فيها”، حسب ذات المصدر.

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