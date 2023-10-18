الرئيس تبون يؤجل زيارته إلى الجلفة بسبب التطورات الخطيرة في غزة

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأجيل زيارته التفقدية لولاية الجلفة إلى وقت لاحق حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل وحشية القصف الصهيوني المدمر على قطاع غزة والذي خلف مئات القتلى والجرحى في صفوف الاطفال والنساء والمدنيين العزل باستهداف المباني والمدارس والمساجد والمستشفيات بأطنان من القنابل.”

وأضاف البيان: “نظرا لهول المجازر التي لم يسبق لها مثيل رأى السيد رئيس الجمهورية أن هذه الظروف ليست مناسبة للقيام بزيارة تفقدية لولاية الجلفة و قرر تأجيلها إلى وقت لاحق”.