الرئيس تبون يؤكد استعداد الجزائر لمدَ يد العون لسوريا

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنظيره السوري بشار الأسد، استعداد الجزائر لمد يد العون والمساعدة للتخفيف من حدة آثار الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد بعث الرئيس تبون برسالة تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية.

وجاء في نص الرسالة “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا الشقيقة صبيحة اليوم، مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة.

وأضاف “وأمام هول هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري الشقيق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، وبصادق مواساتي لعائلات الضحايا، راجيا من المولى عزّ وجل أن يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف على سوريا هذه المحنة الأليمة”.

وتابع “وفي هذا المقام، لا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه الظروف القاسية، واستعدادنا التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة”.

وختم الرئيس رسالته بالقول: “وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.