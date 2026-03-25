الرئيس تبون يؤكد: الجزائر شريك استراتيجي وموثوق لأوروبا في مجال الطاقة

"في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات"

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها. باعتبارها شريكا استراتيجيا وموثوقا لأوروبا في مجال الطاقة.

وقال الرئيس تبون في تصريح مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التي تزور الجزائر:”أكدنا على الطابع الاستراتيجي لشراكتنا متعددة المجالات. لا سيما في مجال الطاقة”.

مضيفا:”وفي هذا الصدد أودّ أن أشير إلى حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها. باعتبارها شريكا استراتيجيا وموثوقا لإيطاليا وأوروبا في هذا المجال. في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات وباستقرار الأسواق الدولية للنفط والغاز”.

من جهتها، نوّهت رئيس الوزراء الإيطالية بتعدّد وتنوّع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا، وقالت إن قطاع الطاقة في مقدّمة هذه المجالات.

وجاء في حديث ميلوني:”قررنا تعزيز تعاوننا القوي والمتين، وهو تعاون يشمل أيضا شركتينا الوطنيتين الرائدتين إيني وسوناطراك”.

“وذلك من خلال العمل على آفاق جديدة، مثل الاستكشاف البحري. وهو ما سيسمح على المدى المتوسط والبعيد، بتعزيز تدفق إمدادات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا”، تضيف ميلوني.

ميلوني: المشروع الإيطالي لاستصلاح 36 ألف هكتار في تيميمون يسير بـ”وتيرة متسارعة”

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي في قطاع الفلاحة، أشاد الرئيس تبون بالوتيرة المتسارعة لتجسيد مشروعي إنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون. ومركز الإمتياز الجزائري الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي.

وقال الرئيس الجزائري في هذا الشأن:”أجدّد التزامنا بتعميق وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة والتكوين والبحث العلمي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والفلاحة المبتكرة والأمن الغذائي”.

كما تحدث رئيس الجمهورية عن “تسريع إجراءات إنشاء الغرفة التجارية الجزائرية الإيطالية. التي ستمكن المتعاملين الاقتصاديين من استغلال الإمكانيات والفرص التي يزخر بها البلدان”.

مؤكدا “أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإنسانية. بما يُسهم في توحيد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين الجزائري والإيطالي”.

وفي ذات السياق، قالت ميلوني إن “مشروع استصلاح أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية في تيميمون لإنتاج الحبوب والبقوليات، يسير بوتيرة متسارعة”.

“إذ ستنتقل حملة البذر في عام 2026 من 7 آلاف إلى 13 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية الموضوعة حيز الإنتاج”، تشير رئيسة الوزراء.