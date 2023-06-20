الرئيس تبون يؤكد الحرص على شراكة استراتيجية مع إيطاليا

أشرف على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على إقامة شراكة استراتيجية مع إيطاليا وتعزيز التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وجاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي، تحت شعار “الجزائر.. نظرة جديدة وآفاق جديدة”، حيث استُقبل عند مدخل قصر المعارض، من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، والرئيس المدير العام بالنيابة للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، كما حضر مراسم افتتاح هذه الطبعة أعضاء من الحكومة وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتوقف رئيس الجمهورية عند الجناح المخصص لإيطاليا (ضيف شرف هذه الطبعة)، حيث تبادل الحديث مع مختلف المتعاملين وأبرز أهمية التعاون بين البلدين في عدة مجالات. وأعرب الرئيس تبون بهذا الخصوص عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين الجزائر وإيطاليا التي تعود – مثلما قال – لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة للتعاون مع إيطاليا في كل المجالات التي تهم البلدين.

ولدى توقفه عند الجناح المخصص لشركة “فيات” لصناعة السيارات، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في الشروع في تصنيع سيارات هذه العلامة الإيطالية بالجزائر بما يلبي احتياجات السوق الوطنية. وشدد على أن الدولة حريصة على تذليل الصعوبات، قائلا بهذا الخصوص إنه في حال وجود أي مشكل يحول دون تحقيق هذا الهدف، يمكن “التوجه إلى وزير القطاع المعني ومنه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية”.

وزار الرئيس تبون الجناح الخاص بالصناعة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، حيث استمع إلى عروض متنوعة في مجال الابتكار والتطوير الصناعي والعلمي والميكانيكي في كل ما يخص هذا النوع من الصناعات، أين أكد السيد الرئيس أن ما حققه الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني هو فخر للجزائر ولشهدائها، في رسالة مؤثرة، تثمن دور الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على أمن واستقلال البلاد.

كما طاف الرئيس، أيضا، بجناح الصناعات الميكانيكية، الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار، الصناعات الغذائية، ومجمع صيدال، أين شجع مختلف المستثمرين وأصحاب الابتكارات في مجال المؤسسات الناشئة على مواصلة العمل لتحقيق قفزة في الإنتاج الوطني واستغلال فعاليات المعرض بإبرام عقود واتفاقيات تعاون مع نظرائهم في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية الجزائرية والأجنبية، خاصة أن المعاينة الميدانية تثبت تطورا لافتا للصناعة الجزائرية وتفاعلها مع التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، وهو ما يدخل في صلب أولويات الدولة.

ونوّه رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بالتقدم الذي سجلته الجزائر في مجال الصناعة العسكرية، حاثا على ترقية الشراكة العمومية-الخاصة.

وأبرز الرئيس تبون، خلال زيارته لجناح وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، أهمية الرفع من نسبة الإدماج الصناعي الوطني لاسيما في الصناعة الميكانيكية والعربات المدرعة والمحركات وأنظمة المراقبة وكذا الأسلحة.

وأكد رئيس الجمهورية أن ما تحققه الجزائر في هذا الميدان “يعد فخرا للجزائر وللجيش الوطني الشعبي” مضيفا: “يا ريت الشهداء الذين فجروا الثورة ببنادق الصيد يرون سليل جيش التحرير أين وصل… الحمد لله”.

وبجناح مؤسسة إنتاج أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو “ERSV” التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حث الرئيس تبون على أهمية قيام هذه المؤسسة بإشراك الشركات الوطنية على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية “ENIE” وكذا الخاصة ولا سيما المؤسسات الناشئة في تطوير وتصنيع أنظمة المراقبة محليا.

وتسعى المؤسسة لإنجاز مصنع جديد لانتاج تجهيزات وأنظمة المراقبة بواسطة الفيديو محليا “في القريب العاجل” مع نسبة إدماج وطنية عالية، وفق مسؤول الشركة.

ولدى توقفه على مستوى جناح مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، أثنى رئيس الجمهورية على تمكن المؤسسة مؤخرا من تصنيع “أول رشاش جزائري 100 بالمائة وهو رشاش من عيار 12.7 دوتشكا المحمول على العربات”.

ووفقا للشروحات التي قدمت بالمناسبة، تعمل المؤسسة كذلك، علاوة على انتاج العديد من أنواع الاسلحة بمختلف العيارات والانماط، على تجسيد مشاريع لإنتاج العربات.

وبهذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية إلى انتاج الادوات التي تدخل في الصناعة العسكرية والمدنية على حد سواء خاصة وأن والنسيج الصناعي الوطني يحصي العديد من شركات التعدين عبر كافة ربوع الوطن، يؤكد الرئيس تبون.