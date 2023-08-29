الرئيس تبون يؤكد على التكفل بانشغالات الشباب وطموحاتهم

خلال استقباله قيادة "المجلس الأعلى"

أفاد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وخلال استقباله له، الثلاثاء رفقة أعضاء مكتب المجلس، أكد على أهمية التكفل بانشغالات الشباب وآمالهم وطموحاتهم وأبدى حرصه على ضرورة العمل تجاه شباب الجالية وتعزيز التواصل معهم، وهذا بالتنسيق مع مختلف الفعاليات المعنية وعلى رأسها مسجد باريس”.

وفي تصريح أدلى به عقب الاستقبال، قال حيداوي أن اللقاء شكل “فرصة لعرض حصيلة عمل المجلس بعد مرور سنة على تأسيس هيكله الإداري والتنظيمي وانطلاقه في تعزيز صورته على الساحة الوطنية من خلال لقائه بمختلف أطياف الشباب عبر ولايات الوطن”.

وأضاف أن الرئيس تبون “أوصى خلال هذا اللقاء بضرورة الاعتناء بانشغالات الشباب وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار”، مشيرا الى أن المجلس الأعلى للشباب يعمل على تجسيد ذلك عبر مختلف اللقاءات التي ينظمها.

وأكد حيداوي أنه “لمس تلك الارادة السياسية الصادقة التي تعول وبكل صدق على هذه الطاقة الثمينة في المجتمع الجزائري”، مبرزا في نفس السياق دعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة “تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال مختلف الأنشطة التي نقوم بها لصالح هذه الفئة وكذا التلاحم مع شبابنا بمختلف ولايات الوطن حتى يكون فاعلا في الديناميكية الوطنية التي تشهدها البلاد.