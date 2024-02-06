الرئيس تبون يؤكد على نجاح قمة الدول المصدرة للغاز

اعتبر الحفاظ على المورد والاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن الجزائر حريصة على إحاطة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ستحتضنه نهاية الشهر الجاري بكافة شروط النجاح، مشددا على أن المحافظة على هذا المورد الثمين والاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة.

وفي كلمته الترحيبية عبر الموقع الالكتروني الخاص بالقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تم اطلاقه اليوم ، أكد رئيس الجمهورية على أن “الجزائر لحريصة على إحاطة هذا الموعد بكافة شروط النجاح”.

وأبرز رئيس الجمهورية “أهمية التعاون والتضامن في إطار منتدانا هذا”، مشددا على أن “المحافظة على هذا المورد الثمين والاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة ينبغي ان تقوم على إدراك متبادل لمتطلبات توازن المصالح وتقاسم المنافع”.

وفي ذات السياق، لفت رئيس الجمهورية إلى أن دورة الجزائر تنعقد في سياق يطبعه “التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهم المصادر الطاقوية البديلة والنظيفة الصديقة للبيئة”.

وفي سياق ذي صلة، أعرب رئيس الجمهورية عن “خالص التقدير” لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لـ”رئاسته الموفقة للدورة السابقة وإدارته لمقتضياتها بالنجاعة المطلوبة”، منوها بجهود الأمين العام للمنتدى وكافة المساهمين في الإعداد لأشغال القمة.