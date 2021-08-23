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الرئيس تبون يؤكد لقيس سعيد تضامن الجزائر مع تونس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يؤكد لقيس سعيد تضامن الجزائر مع تونس

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد، أكد له فيها تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة.

كما تناول الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي، سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات .

بيان الرئاسة:

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أكد له فيها تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة.
كما تناول الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي الأخوي، سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات .

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