الرئيس تبون يؤكد لنظيره التركي استعداد الجزائر للمساعدة بعد الزلزال

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد الجزائر للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع الزلزال الذي ضرب البلاد .

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون وجه تعزة نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جمهورية تركيا.

وجاء في التعزية: تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرق تركيا، مخلفا الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى ومحاصرين ما يزالون تحت الأنقاض، وأدى إلى خسائر مادية فادحة.

وأضاف: أمام هول هذه الفاجعة الإنسانية التي ألمت بالشعب التركي الشقيق، أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لجمهورية تركيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، وبأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا في مصابهم الأليم. وأسأل الله العلي القدير، أن يعينكم على تجاوز هذه المحنة بالصبر والثبات ويتغمد أرواح جميع الضحايا بواسع رحمته ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين ويحفظ بلدكم الشقيق من كل سوء.

وأشار: لا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذه الظروف القاسية، معربًا عن كامل استعدادنا للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع هذه المأساة الأليمة.

وختم: إذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التعاطف والمواساة.”