الرئيس تبون يبحث تطوّرات الوضع في فلسطين مع نظيره التركي

بحث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان للرئاسة، فقد تلقى رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية من نظيره التركي، تناولا فيها موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركي للجزائر الشهر المقبل.

“كما بحث الرئيسان تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومستجداته”، يضيف البيان. في إشارة إلى عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي يستمرّ لليوم الخامس.

الرئيس تبون يتلقى اتصالا من المستشار الألماني.. وهذا ما دار بينهما

كما تلقى الرئيس تبون في وقت سابق من يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من المستشار الألماني أولاف شولتز، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وجرى خلال هذا الاتصال “تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عديد المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة”، يقول البيان.

“كما تطرق الجانبان بذات المناسبة، إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين. لا سيما الوضع في القارة الأوربية، ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل”.