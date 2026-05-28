الجزائر
في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي

الرئيس تبون يبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا

لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره التركي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلالها تهاني عيد الأضحى المبارك.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد أعرب الرئيسان عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين بـ”دوام الاستقرار والتقدم والازدهار”.

كما تطرق الرئيسان إلى “سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. لا سيّما عقب الزيارة الأخيرة، التي قام بها الرئيس تبون إلى تركيا”.

حيث أشار بيان الرئاسة إلى “ما أفرزته الزيارة الأخيرة من آفاق واعدة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثالي، بين البلدين الشقيقين”.

مقالات ذات صلة
الجزائريون يؤدون صلاة العيد عبر مساجد الجمهورية

الجوية الجزائرية تكشف عن طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم

هزة أرضية تضرب ولاية المدية

هذه شروط ممارسة الأساتذة الجامعيين والأطباء المتخصّصين “نشاطا مربحًا خاصا”

المعهد الجزائري للتقييس يضع معايير لحماية وتثمين سلالات الأغنام الجزائرية

هذه حالة الطقس في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك

