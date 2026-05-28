الرئيس تبون يبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلالها تهاني عيد الأضحى المبارك.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد أعرب الرئيسان عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين بـ”دوام الاستقرار والتقدم والازدهار”.

كما تطرق الرئيسان إلى “سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. لا سيّما عقب الزيارة الأخيرة، التي قام بها الرئيس تبون إلى تركيا”.

حيث أشار بيان الرئاسة إلى “ما أفرزته الزيارة الأخيرة من آفاق واعدة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثالي، بين البلدين الشقيقين”.