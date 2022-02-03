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الرئيس تبون يبعث برسالة إلى رئيسة إثيوبيا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يبعث برسالة إلى رئيسة إثيوبيا

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء الخميس، على هامش أشغال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ساهلي وورك زودي، بمقر إقامتها الخاصة بأديس أبابا.

ونقل بهذه المناسبة لعمامرة التحيات الأخوية الخالصة وفحوى رسالة شفوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيرته رئيسة إثيوبيا السيدة ساهلي وورك زودي.

من جانبها، أعربت رئيسة إثيوبيا عن بالغ تقديرها للرئيس تبون، مؤكدة اعتزازها بالشراكة الإستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية واستعدادها لمواصلة العمل مع أخيها الرئيس لتحقيق مزيد من التقدم في هذه الشراكة.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وفي منطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص، وكذا تبادل وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة لا سيما القمة الإفريقية المنتظرة يومي 5 و 6 فيفري الجاري والقمة الإفريقية-الأوروبية التي ستنعقد ببروكسل يومي 17 و 18 من نفس الشهر.

كما أشاد الطرفان بتوافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين إزاء القضايا المصيرية بالنسبة للقارة الإفريقية، بشكل يؤكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في الدفع بجهود الاستقرار والتنمية في إفريقيا.

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