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الجزائر

الرئيس تبون يبعث برسالة إلى رئيس دولة مالي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يبعث برسالة إلى رئيس دولة مالي

التقى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، الجمعة، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد أسيمي غويتا، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن لعمامرة نقل إلى رئيس دولة مالي رسالة من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول العلاقات التاريخية لحسن الجوار والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين.

وانتهز لعمامرة هذه الفرصة لإبلاغ رئيس مالي بنتائج الدورة الـ18 للجنة الإستراتيجية الثنائية التي عقدت في اليوم السابق برئاسة رؤساء الدبلوماسية في البلدين، والتي أتاحت مخاطبة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التقارب الاستراتيجي الجزائري المالي.

 إلى ذلك، استقبل لعمامرة من قبل مالك دياو، رئيس المجلس الوطني الانتقالي وعبد الله مايغا، رئيس الوزراء بالنيابة.

وأدت هذه الجلسات إلى تبادلات مثمرة ومتعمقة حول تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات في ضوء استنتاجات الدورة الـ18 للجنة الإستراتيجية الثنائية، وكذلك بشأن آفاق تعزيز العمل المشترك من قبل البلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للتصدي بشكل جماعي للتحديات المعاصرة للسلام والأمن والتنمية.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر كعامل أساسي في نجاح المرحلة الانتقالية الجارية وتعزيز السلام الدائم في البلاد.

بالمقابل، أشادت السلطات العليا في مالي برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا، بالعلاقات النموذجية بين البلدين الشقيقين، مشيدة بشكل خاص برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتضامنه النشط مع مالي وتضامنها الدائم. وكذا الالتزام بالسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والقاري.

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