الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد العميد بلحاج مولود

توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأربعاء، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم العميد بلحاج مولود

وجاء في نص الرسالة “تلقيت ببالغ التأثر والأسى المصاب الأليم بفقد العميد بلحاج مولود، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، تولاه المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “وأمام هذه الفاجعة التي ألمت بكم، ونحن نودع أحد الضباط الإطارات في الجيش الوطني الشعبي، الذين خدموا بإخلاص واقتدار المؤسسة العسكرية، أترحم معكم على الفقيد الذي أهلته القدرات العلمية العالية، وروح الالتزام بالمهام والمسؤوليات لإحراز الثقة المستحقة، والمكانة الرفيعة، وليتولى الإشراف على إحدى أهم المؤسسات المختصة في دعم وإسناد قواتنا المسلحة بالتكنولوجيات الحديثة في إطار مسار امتلاك القوة والاحترافية الذي ينتهجه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني”.

وختم الرئيس تبون رسالة التعزية “وفي هذه اللحظات الصعبة، أتوجه إليكم أنتم أفراد أسرة الفقيد، وإلى كافة ضباط وجنود ومنتسبي مؤسسة تطوير صناعة الطيران، وكل الضباط والجنود الذين عرفوه طيلة حياته المهنية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.

وفاة العميد مولود بلحاج مدير تطوير صناعات الطيران

وتوفي، الأربعاء، العميد مولود بلحاج المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران على إثر سكتة قلبية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، “إنتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، العميد مولود بلحاج، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، على إثر سكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش”.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.