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الجزائر

الرئيس تبون يبعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجديد لدولة الإمارات

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يبعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجديد لدولة الإمارات

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نص الرسالة:

تحية طيبة مباركة وبعد، يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسي عن خالص التهاني أطيب التمنيات، سائلا المولى جل وعلا أن يوفقكم في أداء مهامكم النبيلة وأن ينعم على الشعب الإماراتي الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادتكم الرشيدة.

إن الثقة الغالية التي أولاها إياكم إخوانكم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، فهي أكبر دليل على إجماعهم على ما يميزكم من حكمة وتبصر واقتدار لمواصلة المسيرة الرائدة وترسيخ دعائم النهضة النموذجية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على خطى والدكم الشيخ زايد موحد البلاد وباني نهضتها ونهج أخيكم الشيخ خليفة عليهما من الله شئابيب الرحمة والمغفرة والرضوان.

وإنها لفرصة أغتنمها لأعرب لكم عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتينة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وأؤكد لكم في ذات السياق تطلعنا للعمل الوثيق معكم من أجل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والشراكة والارتقاء بها لمستويات أرحم تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين وتجسيد حرصنا المشترك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية ومساعينا الحثيثة لنشر السلم والاستقرار إقليميا ودوليا.

وفي انتظار أن أسعد بلقائكم واستضافتكم في بلدكم الثاني الجزائر، تفضّلوا صاحب السمو والأخ الفاضل بقبول أسمى عبارات التقدير المودة.

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