الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى نظيره المصري

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها سفير الجزائر في القاهرة.

واستقبل وزير خارجية مصر، سامح شكري، سفير الجزائر في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حميد شبيرة، حيث سلمه رسالة خطية موجهة إلى الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد وزير الخارجية المصري للسفير، خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، على “إرادته الراسخة في مواصلة توسيع و تعميق التعاون بين الجزائر و مصر وتكثيف التشاور السياسي بينهما على مختلف المستويات”، ونوه ب”المستوى الجيد و بالمكاسب المحققة في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر”.

بدوره، أعرب شبيرة عن “عزم الجزائر على ترقية التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في مجالات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مصر والجزائر”.