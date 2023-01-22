الرئيس تبون يبعث رسالة إلى الرئيس الصحراوي.. وهذا ما جاء فيها
بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي. بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو، ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وحسب بيان للرئاسة فقد جاء في رسالة الرئيس تبون ما يلي:
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،
الأمين العام لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب،
فخامة الرئيس وأخي العزيز،
يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم، أمينًا عامًا لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورئيسًا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي.
كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق، الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى، تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت، ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والـمودة.