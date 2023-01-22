الرئيس تبون يبعث رسالة إلى الرئيس الصحراوي.. وهذا ما جاء فيها

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي. بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو، ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وحسب بيان للرئاسة فقد جاء في رسالة الرئيس تبون ما يلي: