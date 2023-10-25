-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس تبون يتحادث مع غوتيريش حول الوضع في غزة

الشروق أونلاين
  • 1455
  • 0
الرئيس تبون يتحادث مع غوتيريش حول الوضع في غزة
أرشيف
الرئيس تبون وغوتيريش

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد تطرق الرئيس تبون في هذه المكالمة، إلى تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 6504 شهداء، منهم 2500 طفل.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم التاسع عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1400 قتيل.

مقالات ذات صلة
كلمة الأمين العام للأمم المتحدة تغضب الاحتلال

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة تغضب الاحتلال

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

الصحفيون في غزة.. 24 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال

الصحفيون في غزة.. 24 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال

4 تحديات تواجه دولة الاحتلال في حربها مع حماس

4 تحديات تواجه دولة الاحتلال في حربها مع حماس

7 أسباب لإعلان انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة

7 أسباب لإعلان انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد