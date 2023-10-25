الرئيس تبون يتحادث مع غوتيريش حول الوضع في غزة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد تطرق الرئيس تبون في هذه المكالمة، إلى تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 6504 شهداء، منهم 2500 طفل.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم التاسع عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1400 قتيل.