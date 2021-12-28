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الجزائر

الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الموريتاني على انفراد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الموريتاني على انفراد
ح.م
الرئيس تبون رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

تحادث رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، على انفراد، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد حل مساء الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي, وكان في استقباله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني، بمطار هواري بومدين، حيث تم إطلاق طلقات مدفعية على شرفه، كما قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية العلمين.

الرئيس الموريتاني في الجزائر هذا الاثنين

يحل رئيس الجمهورية الموريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بيان رئاسة الجمهورية:

بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر ، تدوم ثلاثة أيام ابتداءً من 27 إلى 29 ديسمبر 2021.

وتدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين

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