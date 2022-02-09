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الجزائر

الرئيس تبون يتحادث هاتفياً مع نظيره المصري..وهذا ما تم الاتفاق عليه

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتحادث هاتفياً مع نظيره المصري..وهذا ما تم الاتفاق عليه

أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شكره فيها على الاستقبال الحار والأخوي، الذي حظي به والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر الشقيقة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “كما تمّ خلال هذا الاتصال الهاتفي، بحث سبل التعاون في عديد المجالات، ولاسيما الاقتصادية منها، وتعزيز قنوات التواصل بين البلدين، تحضيرا لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة”.

وتابع البيان “وبذات المناسبة شدّد الرئيسان على دعم مسار الجهود الليبية- الليبية، للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، كما يطمح إليه الشعب الليبي”.

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