الرئيس تبون يتحادث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد جدّد الرئيس تبون “تهانيه الحارّة باسمه الخاص، وباسم الشعب الجزائري، لإعادة انتخاب أردوغان لعهدة جديدة”.

وأعرب الرئيس الجزائري عن “تمنّيه التوفيق والسداد (للرئيس أردوغان) بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي”.

“بدوره، شكر الرئيس التركي أخاه السيد رئيس الجمهورية على تهنئته. موجّها له بهذه المناسبة دعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا”.

وانتخب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لفترة جديدة. بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد 28 ماي.