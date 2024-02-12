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الجزائر

الرئيس تبون يتحادث هاتفيا مع نظيره الموريتاني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتحادث هاتفيا مع نظيره الموريتاني
أرشيف
الرئيس تبون ونظيره الموريتاني

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، هاتفيا مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حول قضايا تهم البلدين.

كما تطرق الاتصال بين الطرفين، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، إلى الزيارة المرتقبة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر.

وهنأ الرئيس تبون نظيره الموريتاني بالمناسبة، لاختياره مرشحا عن منطقة شمال إفريقيا، لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي.

وأكد الرئيس الجزائري في هذا الصدد، أن “هذا الاختيار يُشرّف دول وشعوب المنطقة ككل. وأنه سيجد الجزائر دائما إلى جانبه للقيام بمهامه النبيلة”.

وحمل وزير الخارجية أحمد عطاف خلال زيارته لموريتانيا يوم الخميس الماضي، رسالة خطية من الرئيس تبون، إلى “أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة”.

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