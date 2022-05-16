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الجزائر

الرئيس تبون يتحدث لأول مرة عن بعض تفاصيل مبادرة “لم الشمل”

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتحدث لأول مرة عن بعض تفاصيل مبادرة “لم الشمل”
رئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية خلال لقاء الجالية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عن بعض تفاصيل مبادرة لم الشمل التي أطلقها، والتي هدفها “تكوين جبهة داخلية متماسكة”، معلنا عن لقاء مرتقب للأحزاب خلال الأسابيع القادمة.

وتطرق الرئيس تبون، لأول مرة، خلال لقاء مع الجالية الجزائرية بتركيا،  الى مبادرة “لم الشمل” التي اطلقها و التي اعتبرها ضرورية من اجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة”.

وفي هذا الصدد، اعلن عن انعقاد “لقاء شامل للأحزاب في الاسابيع المقبلة”، بعد اللقاءات الفردية التي اجراها مؤخرا مع قادة الاحزاب، مبرزا أن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.

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