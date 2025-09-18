-- -- -- / -- -- --
الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
اجتماع المجلس الأعلى للأمن 18 سبتمبر 2025.

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وفق ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويتكوّن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، رئيس أركان الجيش، وزراء العدل والداخلية والخارجية، ومدير ديوان الرئاسة.

كما يشارك في المجلس قائد الدرك، المدير العام للأمن، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويجتمع هذا المجلس في دورة عادية “كلما اقتضت الحاجة ذلك. للبتّ في كلّ مسألة تتعلق بالأمن الوطني، سواء كانت ذات بعد داخلي أو خارجي”.

