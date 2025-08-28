الرئيس تبون يسدي تعليمات بـ”زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات”

ترأس اجتماعا حول قطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الخميس، اجتماع عمل خُصّص لقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية.

وأسدى الرئيس تبون خلال الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، أوامر وتوجيهات تخصّ “زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات، تفاديا لحدوث أيّ شكل من أشكال التذبذب، أو أي ندرة تمسّ المواد واسعة الاستهلاك”.

كما شدّد رئيس الجمهورية على “ضـرورة العمل بالصرامة اللاّزمة في تلبية حاجيات المواطنين، واحترام وتطبيق قوانين الجمهورية. بما يضمن الاستمرار في مكافحة الاحتيال ومحاربة المُضاربة، وعدم المسّاس بقوت الجزائريين”.

وأشاد الرئيس في ذات المناسبة، بـ”نزاهة غالبية المتعاملين الاقتصاديين، والفلاّحين، ودورهم البارز في مرافقة جهـود الدولة في تنظيم السوق”.

وأجري الاجتماع بحضور كل من:

الوزير الأول بالنيابة سيفي غريّب،

الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية،

وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب،

إلى جانب وزراء قطاعات المالية، الفلاّحة، الصناعة، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الصناعة الصيدلانية.

كما شارك في اجتماع العمل مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للاتصال، المدير العام للأمن الداخلي، قائد الدرك الوطني بالنيابة، رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي، المدير العام للأمن الوطني، محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

كما حضر أيضا الرؤساء والمديرون العامون لكل من: