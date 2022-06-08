الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس الررئيس عبد المجيد تبون، الأربعاء،اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تم تخصيصه لبحث الوضع العام في الجزائر حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب البيان: ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لتقييم الوضع العام، في البلاد.