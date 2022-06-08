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الجزائر

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
ح.م
جانب من الاجتماع

ترأس الررئيس عبد المجيد تبون، الأربعاء،اجتماعا  للمجلس الأعلى للأمن تم تخصيصه لبحث الوضع العام في الجزائر حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب البيان: ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لتقييم الوضع العام، في البلاد.

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