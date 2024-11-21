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الجزائر

الرئيس تبون يترأس اجتماع عمل حول ملف الصادرات (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يترأس اجتماع عمل حول ملف الصادرات (فيديو)
ح.م
جانب من الاجتماع

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على اجتماع عمل خُصّص لملف الصادرات، بحضور عدد من الوزراء والمتعاملين الاقتصاديين.

وشارك في اجتماع العمل إلى جانب الوزير الأول نذير العرباوي، وزراء كل من التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المالية، النقل. بالإضافة إلى:

  • مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام،
  • ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى،
  • ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب.

ويعقب هذا الاجتماع تعيين الحكومة الجديدة للبلاد، مع إدراج تغيير في قطاع التجارة، بتسمية وزيرين للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتجارة الداخلية وضبط السوق.

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