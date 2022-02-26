الرئيس تبون يترأس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “يُخصص الاجتماع لدراسة مشروعَيْ قانونين، يتعلقان بالإعلام، والنشاط السمعي البصري، وعرضين خاصّين بقطاعَيْ الشؤون الخارجية والصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن”.