-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يترأس مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش

الشروق أونلاين
  • 20
  • 0
الرئيس تبون يترأس مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطني، فإن رئيس الجمهورية سيترأس مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش، المصادف لـ4 أوت، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي.

وحفل التكريم على شرف متقاعدي الجيش الوطني المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.

مقالات ذات صلة
أطفال ولدوا بإعاقة أو تشوه… فوجدوا أنفسهم بلا عائلة

أطفال ولدوا بإعاقة أو تشوه… فوجدوا أنفسهم بلا عائلة

من رحلة إلى البحر إلى مواكب جنائز… العلمة ترتدي السواد وتودع أبناءها

من رحلة إلى البحر إلى مواكب جنائز… العلمة ترتدي السواد وتودع أبناءها

سطيف.. إحباط تهريب 105 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 6 أشخاص

سطيف.. إحباط تهريب 105 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 6 أشخاص

الشرطة توجه نداء إلى الجمهور بشأن شخص محل تحقيق.. ماذا فعل؟

الشرطة توجه نداء إلى الجمهور بشأن شخص محل تحقيق.. ماذا فعل؟

وزارة الاتصال تدعو إلى الامتناع عن تسجيل المقابلات مع أسر ضحايا حادث حافلة بومرداس

وزارة الاتصال تدعو إلى الامتناع عن تسجيل المقابلات مع أسر ضحايا حادث حافلة بومرداس

حوادث السير والغرق

حوادث السير والغرق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد