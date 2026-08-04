الرئيس تبون يترأس مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطني، فإن رئيس الجمهورية سيترأس مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش، المصادف لـ4 أوت، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي.

وحفل التكريم على شرف متقاعدي الجيش الوطني المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.