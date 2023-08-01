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الجزائر
ويشرف على اجتماع اللجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية و العمليات التجارية

الرئيس تبون يترأس مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يترأس مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات
ح.م
رئيس الجمهورية

ترأس ظُهر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات.

كما أشرف الرئيس تبون على اجتماع اللجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية و العمليات التجارية، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وتمّ إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات بتوجيه من رئيس الجمهورية، من أجل “رصد وفرة المواد والسلع والمنتوجات الموجّهة للسوق الوطنية”.

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