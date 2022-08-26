الرئيس تبون يترأس مع نظيره الفرنسي اجتماعاً تنسيقياً ضم المصالح الأمنية (فيديو)

يعد الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال

ترأس الجمعة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي”.

وتابع البيان “أما عن الجانب الفرنسي فحضره السيد سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية والفريق أول تييري بوركار رئيس أركان الجيوش، و كذا المدير العام للأمن الخارجي”.

ويعد هذا الاجتماع التنسيقي الأول من نوعه بهذا المستوى، منذ الاستقلال، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين ،كما يأتي ليؤكد حرص رئيسي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قصد الارتقاء بها إلى المستوى المنشود.