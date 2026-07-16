الرئيس تبون يترحم على ضحايا حريق مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة بالمحمدية

ترحم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، 16 جويلية، من العاصمة الألمانية برلين، على أرواح ضحايا حريق مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

وخلال الندوة الصحفية المشتركة مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريديريش ميرتس، استهل الرئيس تبون كلمته بتقديم تعازيه الخالصة لكل عائلات الأطفال ضحايا الحريق المهول الذي وقع في مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة، كما ترحم على أرواحهم الضحايا، وتمنى الشفاء العالج العاجل للجرحة.