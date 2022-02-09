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الجزائر

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة
ح.م

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر من بينهم السفيرة الأمريكية الجديدة إليزابيث مور أوبين.

وحسب  بيان لرئاسة الجمهورية يتعلق الأمر بكل من “سفير جمهورية جيبوتي، السيد عايد مسعد يحيى، مع الإقامة بباريس، سفير كندا، السيد مايكل ريان كالان، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة إليزابيث مور أوبين”.

وأضاف المصدر ذاته أن المراسم تمت بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف.

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