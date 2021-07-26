الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء الصحراء الغربية والفاتيكان وكوريا

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاثنين بمقر رئاسة الجمهورية أوراق اعتماد سفراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الفاتيكان وكوريا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “تسلم رئيس الجمهورية، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر، وهم على التوالي، عبد القادر طالب عمر، سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سعادة المونسنيور كوريان ماثيو فايالونكال، سفير دولة الفاتيكان وكيم تشانغ مو سعادة سفير جمهورية كوريا”.

وقد جرت مراسيم تقديم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة”.

…وسفير النمسا بالجزائر يؤدي له زيارة وداع

كما استقبل رئيس الجمهورية أمس، سفير جمهورية النمسا، بيتر إلسنر ماكاي، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس سعادة سفير جمهورية النمسا السيد بيتر إلسنر ماكاي، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر”.

“وقد جرت مراسيم الوداع بمقر رئاسة الجمهورية -يضيف البيان- بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة”.