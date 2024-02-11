-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

الشروق أونلاين
  • 241
  • 0
الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد
رئاسة الجمهورية
الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد.

تسلّم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، 11 فيفري، أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من المكسيك، إيطاليا وصربيا.

حسب بيان رئاسة الجمهورية، فتسلم الرئيس تبون أوراق اعتماد كل من:

  • سعادة السيد خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار، بصفته سفيرا للولايات المتحدة المكسيكية.
  •  سعادة السيد ألبرتو كوتيلو بصفته، سفيرا للجمهورية الإيطالية.
  •  سعادة السيدة آنا بيتكوفيتش، بصفتها سفيرة لجمهورية صربيا.

وقد حضر المراسم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.

مقالات ذات صلة
مواصلة “التوظيف التعاقدي” وترسيم المدمجين بقطاع التربية

مواصلة “التوظيف التعاقدي” وترسيم المدمجين بقطاع التربية

الأرندي: أطراف سياسية تزرع الإحباط وسط الجزائريين

الأرندي: أطراف سياسية تزرع الإحباط وسط الجزائريين

حدّاد يتسلل من “تحت الأرض” إلى مركز بريدي بوهران

حدّاد يتسلل من “تحت الأرض” إلى مركز بريدي بوهران

مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في وهران

مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في وهران

مهربان ينقلان 28 بندقية وسط الملابس الرثة

مهربان ينقلان 28 بندقية وسط الملابس الرثة

مجلة الجيش: السيادة الوطنية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه

مجلة الجيش: السيادة الوطنية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد