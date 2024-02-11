الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد.

تسلّم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، 11 فيفري، أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من المكسيك، إيطاليا وصربيا.

حسب بيان رئاسة الجمهورية، فتسلم الرئيس تبون أوراق اعتماد كل من:

سعادة السيد خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار، بصفته سفيرا للولايات المتحدة المكسيكية.

سعادة السيد ألبرتو كوتيلو بصفته، سفيرا للجمهورية الإيطالية.

سعادة السيدة آنا بيتكوفيتش، بصفتها سفيرة لجمهورية صربيا.

وقد حضر المراسم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.