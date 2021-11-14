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الجزائر

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء 4 دول

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء 4 دول
ح.م
الرئيس تبون يستقبل أوراق السفير القطري

تسليم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد،لدى الجزائر  يمثلون دول كولومبيا، بنغلاديش،النمسا، ودولة قطر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: تسلّم، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،أوراق اعتماد أربعة (04) سفراء جدد،لدى الجزائر من جمهوريات كولومبيا، بنغلاديش،النمسا، ودولة قطر.
وأضاف: حضر المراسم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.

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