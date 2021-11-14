الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء 4 دول

تسليم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد،لدى الجزائر يمثلون دول كولومبيا، بنغلاديش،النمسا، ودولة قطر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: تسلّم، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،أوراق اعتماد أربعة (04) سفراء جدد،لدى الجزائر من جمهوريات كولومبيا، بنغلاديش،النمسا، ودولة قطر.

وأضاف: حضر المراسم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.