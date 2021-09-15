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الجزائر

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جديد لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جديد لدى الجزائر

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر، ويمثلون السعودية والسويد وماليزيا والإتحاد الأوروبي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر وهم على التوالي:
– سعادة سفير ماليزيا السيد محمد فيزال رزالي
– سعادة سفير مملكة السويد السيد بجورن هاكمارك
– سعادة سفير المملكة العربية السعودية السيد عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري
– سعادة السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السيد إكارت توماس
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والسيد نورالدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

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