الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، 4 سفراء جدد لدى الجزائر، لتسليم أوراق اعتمادهم، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.
ويتعلق الأمر حسب نصّ البيان بالسفراء الآتية أسماؤهم:
- جورجيوس زاكاريو داكيس، سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان)،
- محمد طارق سفير باكستان،
- عائشة محمد غاربا سفيرة نيجيريا،
- فالريان شوفاييف سفير روسيا.
وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.