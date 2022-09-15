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الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد
أرشيف
الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، 4 سفراء جدد لدى الجزائر، لتسليم أوراق اعتمادهم، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويتعلق الأمر حسب نصّ البيان بالسفراء الآتية أسماؤهم:

  • جورجيوس زاكاريو داكيس، سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان)،
  • محمد طارق سفير باكستان،
  • عائشة محمد غاربا سفيرة نيجيريا،
  • فالريان شوفاييف سفير روسيا.

وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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