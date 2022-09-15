الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، 4 سفراء جدد لدى الجزائر، لتسليم أوراق اعتمادهم، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويتعلق الأمر حسب نصّ البيان بالسفراء الآتية أسماؤهم:

جورجيوس زاكاريو داكيس، سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان)،

محمد طارق سفير باكستان،

عائشة محمد غاربا سفيرة نيجيريا،

فالريان شوفاييف سفير روسيا.

وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.