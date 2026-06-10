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الجزائر

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد
ح.م
جانب من مراسم الاستلام

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان للرئاسة، بكل من سفيرة جمهورية الغابون ماري روزين ميمي أتسانا، وسفير جمهورية السودان عبد الحفيظ العوضي سيد أحمد الفكي.

كما سلّم أوراق اعتماده سفير جمهورية كوريا مين كيونغ-تي، وسفيرة جمهورية إيطاليا ألسندرا سكيافو، وسفير جمهورية تنزانيا المتحدة موبهار هولمس ماتيني.

يذكر أن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، تسلّم يوم الثلاثاء، نسخا من أوراق اعتماد سفراء جدد لسويسرا وإيران والكويت لدى الجزائر.

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