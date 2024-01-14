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الجزائر

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد
ح.م
جانب من المراسم

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد تمّ اعتمادهم لدى الجزائر.

ويتعلّق الأمر حسب ما ذكره بيان للرئاسة بكلّ من:

  • خالد حسين غودارو، بصفته سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية.
  • ماهر عنان بدور، بصفته سفيرا للجمهورية العربية السورية.
  • كارلوس إدواردو دياز مورييرا، بصفته سفيرا لجمهورية نيكاراغوا.

وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

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