الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد
تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد تمّ اعتمادهم لدى الجزائر.
ويتعلّق الأمر حسب ما ذكره بيان للرئاسة بكلّ من:
- خالد حسين غودارو، بصفته سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية.
- ماهر عنان بدور، بصفته سفيرا للجمهورية العربية السورية.
- كارلوس إدواردو دياز مورييرا، بصفته سفيرا لجمهورية نيكاراغوا.
وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.