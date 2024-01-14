الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد تمّ اعتمادهم لدى الجزائر.

ويتعلّق الأمر حسب ما ذكره بيان للرئاسة بكلّ من:

خالد حسين غودارو، بصفته سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية.

ماهر عنان بدور، بصفته سفيرا للجمهورية العربية السورية.

كارلوس إدواردو دياز مورييرا، بصفته سفيرا لجمهورية نيكاراغوا.

وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.