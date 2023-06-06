الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد (صور)

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

ويتعلّق الأمر بكل من:

فيلومينا ميلي، بصفتها سفيرة لجمهورية مالطا.

إليزابيت موغيراسوني، بصفتها سفيرة لجمهورية بورندي.

يان تشيرني، بصفته سفيرا لجمهورية التشيك.

تران كوك كانه، بصفته سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وجرت مراسم تسلّم أوراق الاعتماد بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي.