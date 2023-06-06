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الجزائر

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد (صور)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد (صور)
ح.م
سفير فيتنام الجديد يسلم أوراق اعتماده

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

ويتعلّق الأمر بكل من:

  • فيلومينا ميلي، بصفتها سفيرة لجمهورية مالطا.
  • إليزابيت موغيراسوني، بصفتها سفيرة لجمهورية بورندي.
  •  يان تشيرني، بصفته سفيرا لجمهورية التشيك.
  • تران كوك كانه، بصفته سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وجرت مراسم تسلّم أوراق الاعتماد بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي.

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