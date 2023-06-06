الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد (صور)
تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.
ويتعلّق الأمر بكل من:
- فيلومينا ميلي، بصفتها سفيرة لجمهورية مالطا.
- إليزابيت موغيراسوني، بصفتها سفيرة لجمهورية بورندي.
- يان تشيرني، بصفته سفيرا لجمهورية التشيك.
- تران كوك كانه، بصفته سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.
وجرت مراسم تسلّم أوراق الاعتماد بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي.