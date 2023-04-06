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الجزائر

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد (صور)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد (صور)
ح.م
جانب من مراسم استلام أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على مراسم تقديم اعتمادات 5 سفراء جدد، بصفتهم رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلدانهم.

وجرت مراسم استلام اعتماد السفراء الجدد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد استلم الرئيس تبون اعتمادات سفراء كل من:

  • جمهورية البيرو، خورخي إدواردو وارست كالي.
  • جمهورية غينيا بيساو، مامادو أليو جالو.
  • جمهورية بلغاريا، ماريانا نيكولايفا بويادجييفا.
  • جمهورية غانا، ياو سيدني بيمبونغ.
  • الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا بابائي.
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