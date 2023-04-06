الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد (صور)

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على مراسم تقديم اعتمادات 5 سفراء جدد، بصفتهم رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلدانهم.

وجرت مراسم استلام اعتماد السفراء الجدد، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد استلم الرئيس تبون اعتمادات سفراء كل من: