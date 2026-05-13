الرئيس تبون يتسلّم رسالة من وزير الداخلية الصومالي

جانب من مراسم الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية الصومالي علي يوسف حوش حاملا له رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.