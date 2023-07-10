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الجزائر

الرئيس تبون يتفق مع نظيره المصري على إجراء لقاء يجمعهما

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتفق مع نظيره المصري على إجراء لقاء يجمعهما
أرشيف
لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره المصري

اتفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين، على إجراء لقاء يجمعهما، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس تبون مع السيسي، لتبادل الآراء “حول مسائل تهم البلدين الشقيقين”.

كما تناول الرئيسان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، قبل الاتفاق على عقد لقاء بينهما، يضيف البيان.

ويعود آخر لقاء بين الرئيسين، إلى تاريخ الفاتح من نوفمبر من العام الماضي. عند مشاركة السيسي في قمة جامعة الدولة العربية التي احتضنتها الجزائر.

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