الرئيس تبون يتلقى اتصالا من أردوغان حول أزمة السودان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطرقا فيها إلى علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب أزمة الاشتباكات العسكرية في السودان.

وحسب بيان للرئاسة، فقد بحث الرئيسان “تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالشقيقة السودان. وسبل إيجاد حل لإحتواء الوضع سياسيا ووقف الإقتتال بين الأشقاء في شهر رمضان”.

وشدّد الجانبان في حديثهما، على أهمية الحوار بين طرفي الاشتباكات، وإعلاء المصلحة العليا للسودان، يضيف بيان الرئاسة.