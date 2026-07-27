الرئيس تبون يتلقى اتصالا من رئيسة الوزراء الإيطالية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، مكالمة هاتفية، من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد استعرض الجانبان خلال المكالمة “العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين”.

“حيث سجل الطرفان، ارتياحهما التامّ بشأنها، في المجال الاقتصادي عموما، والطاقوي خصوصا. كما استحسنا التقدم الذي يسجّله مخطط ماتيي”، يضيف المصدر.

ومن جهته، أعرب رئيس الجمهورية، عن شكره لميلوني، على عزائها له وللجزائر، في ضحايا حريق مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية.

وخصّصت الحكومة الإيطالية نحو 5.5 مليار يورو، في إطار مشروع “ماتيي”. الهادف إلى تنمية مناطق واسعة في عدد من دول القارة الإفريقية، على غرار الجزائر.