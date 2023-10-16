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الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره الإيطالي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره الإيطالي
أرشيف
الرئيس تبون ونظيره الإيطالي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وأبلغ ماتاريلا الرئيس تبون خلال الاتصال “بتأجيل منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، الذي كان مقررا أن يعقد بروما الإيطالية”.

كما كانت المكالمة بين الرئيسين تبون وماتاريلا “فرصة لتناول العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها”، يضيف البيان.

وتحتضن العاصمة الإيطالية منتدى الحوار المتوسطي منذ 2015، بمبادرة من الحكومة المحلية مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.

ويجمع هذا المنتدى سنويا، رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات إقليمية ومؤسسات بحث وتفكير من ضفتي المتوسط. بهدف ترقية الحوار والتعاون في الفضاء الأورومتوسطي.

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