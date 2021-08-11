الرئيس تبون يتلقى التعازي من ولي عهد أبو ظبي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

وجاء في منشور لرئاسة الجمهورية “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدم له من خلالها تعازي دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة، للشعب الجزائري إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق، معربا عن جاهزية بلده لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب.”

ومن جانبه شكر رئيس الجمهورية، ولي العهد على سمو مشاعره تجاه الجزائر.

أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر تميم بن احمد آل ثاني.

وقدم أمير دولة قطر بالمناسبة تعازيه الخالصة، إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي تعرفها الجزائر.