-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 69 شهيدا
الجزائر

الرئيس تبون يتلقى التعازي من ولي عهد أبو ظبي

الشروق أونلاين
  • 147
  • 0
الرئيس تبون يتلقى التعازي من ولي عهد أبو ظبي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

وجاء في منشور لرئاسة الجمهورية “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مكالمة هاتفية، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدم له من خلالها تعازي دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة، للشعب الجزائري إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق، معربا عن جاهزية بلده لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب.”

ومن جانبه شكر رئيس الجمهورية، ولي العهد على سمو مشاعره تجاه الجزائر.

أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات  

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر تميم بن احمد آل ثاني.

وقدم أمير دولة قطر بالمناسبة تعازيه الخالصة، إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي تعرفها الجزائر.

مقالات ذات صلة
عصابة “قوارب الشبح” لتهريب الحراقة أمام محكمة وهران

عصابة “قوارب الشبح” لتهريب الحراقة أمام محكمة وهران

تحسين توزيع المياه بالعاصمة: وزارة الموارد المائية تصدر توضيحا

تحسين توزيع المياه بالعاصمة: وزارة الموارد المائية تصدر توضيحا

إعانات فورية وتعويضات مالية للمتضرّرين بتيزي وزو!

إعانات فورية وتعويضات مالية للمتضرّرين بتيزي وزو!

الرئيس تبون ينهي مهام عددا من رؤساء الدوائر

الرئيس تبون ينهي مهام عددا من رؤساء الدوائر

الحائزون على بكالوريا ثانية يطالبون الوزير بالتسجيل

الحائزون على بكالوريا ثانية يطالبون الوزير بالتسجيل

15 ألف أستاذ متعاقد معنيون بالتوظيف بعقود مؤقتة

15 ألف أستاذ متعاقد معنيون بالتوظيف بعقود مؤقتة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد